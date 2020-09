The Flash, John Wesley celebra il 30° anniversario del debutto della serie tv originale

Sono ormai trascorsi trent’anni da quando John Wesley Shipp ha vestito gli abiti del velocista scarlatto nella serie CBS The Flash andata in onda per la prima volta il 20 settembre 1990 e così l'attore ha deciso di celebrare questo significativo anniversario con un post su Twitter.

"30 anni fa - giovedì 20/09/90 un evento ha impattato la mia vita in modo inimmaginabile. Per sempre grato a @DannyBilson Paul De Meo @warnerbrostv @ViacomCBS per questo ruolo. Durante una carriera di oltre 40 anni mi ha permesso di fare moltissime cose. The Flash nonostante tutto è rimasto una vera forza della natura, e mi ha permesso di entrare in contatto con artisti meravigliosi e fan in ogni angolo del mondo che altrimenti non avrei mai incontrato. E magicamente, il viaggio continua ... grazie di cuore per questa avventura".

La serie è stata composta da una sola stagione di 22 episodi ma, ha permesso all'attore di farsi conoscere sul piccolo schermo e collaborare con star del calibro di Mark Hamill. Oltre 20 anni dopo, John Wesley Shipp ha preso parte alla nuova serie The Flash della CW nei panni di Henry Allen e Jay Garrick. Per il centesimo episodio ha avuto addirittura avuto la possibilità di trasformarsi nuovamente nel vecchio Flash.

Intanto tutti i fan attendono con impazienza The Flash 7 che non dovrebbe essere l'ultima stagione della serie dell'Arrowerse. Per ulteriori approfondimenti, date un'occhiata a questo interessante resoconto su tutto ciò che sappiamo su The Flash 7.