The Flash, John Wesley Shipp pronto a tornare nella stagione 8

John Wesley Shipp tornerà ad interpretare Jay Garrick anche nella stagione 8 di The Flash, la serie dell'Arrowverse creata da Greg Berlanti, Andrew Kreisberg e Geoff Johns. A confermare la sua presenza anche nella prossima stagione dello show è stato proprio Shipp, che ne ha parlato di recente con Eric Wallace.

Secondo quanto dichiarato dall'attore, lui e Wallace hanno discusso sulla possibilità di approfondire il rapporto tra Jay e Bart Allen nella prossima stagione, con Shipp che ha confermato personalmente tale indiscrezione a CBR.



"Lo farei... e l'hanno organizzato [il ritorno in The Flash]. Posso dirvi che tornerò tra circa una settimana e mezza per girare più Flash" ha dichiarato l'attore.

Al magazine ha raccontato:"Non sono sicuro di quando è stato esattamente ma Eric Wallace e io abbiamo discusso dell'opportunità di approfondire Jay Garrick in quanto mentore, cosa che è mancata con Wally. C'è stata un'opportunità con Wally ma l'abbiamo persa. Mi piacerebbe ora essere in grado di realizzare quell'interpretazione di Jay, quella relazione che hanno stabilito e che Jordan Fisher ha creato. Gli autori hanno creato così bene gli ultimi due episodi".

John Wesley Shipp aveva raccontato l'emozione di girare il pilot quanto gli fosse piaciuto interpretare in tal modo Jay, soprattutto per il modo in cui era stato costruito il personaggio in relazione proprio al rapporto con Bart.



Nella stagione 8 ci sarà il ritorno di Mia Smoak, certificato da una foto pubblicata da Katherine McNamara.