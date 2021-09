The Flash, John Wesley Shipp ricorda l'emozione nel girare il pilot della serie The CW

John Wesley Shipp interpretò The Flash negli anni '90, e nello show targato The CW è tornato a vestire i panni del velocista scarlatto in più di una versione, ma è nel ruolo di Henry Allen che fin da subito ha emozionato i fan della serie. E adesso l'attore ci racconta qualcosa in più al riguardo.

Per quanto indimenticabili siano state le performance di John Wesley Shipp nell'Arrowverse, la più cara ai fan della serie The Flash con protagonista Grant Gustin è forse quella dell'attore nei panni di Henry Allen, il padre di Barry, ingiustamente accusato dell'omicidio di sua moglie Nora.

E lo stesso Shipp sembra avere particolarmente a cuore questo ruolo, soprattutto quando ripensa alle prime scene che girò assieme a Gustin come padre e figlio.

"All'inizio dello show avevo principalmente scene con Grant" racconta l'attore ai microfoni del podcast di Michael Rosenbaum, Inside of You "Sapevo che con lui come interprete del figlio che era l'unico a credere nell'innocenza del padre, e io in prigione, si sarebbe creato questo angolino speciale, molto intimo, all'interno di una grande avventura d'azione, di questo grande parco di divertimenti [che è lo show]".

"Le luci e la musica si affievoliscono, noi camminiamo verso questo gabbiotto, alziamo la cornetta, e l'unica cosa che possiamo fare è memorizzare le battute, guardarci in volto e creare una connessione, essere sinceri" spiega "E quei momenti sono stati meravigliosi. Li ho apprezzati tantissimo. E anche Grant, agli upfront mi disse 'John hai visto il pilot? La nostra scena?' e io 'Non ancora, com'era?' e lui 'Amico, ero lì seduto a ripetermi che non potevo piangere davanti a una scena che avevo girato io'".

Shipp continua, raccontando come anche lui ebbe una forte reazione non solo nel rivedere la scena, ma anche nel girarla. Soprattutto perché il regista (il "pilot whisperer" David Nutter, il regista di tante serie tv di successo come Game of Thrones, Arrow, Supernatural e I Soprano) e i produttori gli impedirono di leggere parte delle battute di Grant per quell'occasione, in modo tale da ottenere una reazione ancora più genuina.

"Ero così curioso! E poi quando Grant arrivò alla 'parte oscurata' che faceva 'Ricordi quando mi dicesti di cambiare il mio cognome perché non volevi che la gente mi associaste a te? Beh, sono contento di non averlo fatto. Io sono orgoglioso di te e sono orgoglioso di essere tuo figlio' sono partito. Ho pianto così tanto che abbiamo dovuto rigirare comunque la scena, anche se non vollero interrompere per far sì che potessi utilizzare quelle emozioni, questa volta però cercando di attenuarle e incanalarle meglio".

L'ottava stagione di The Flash si aprirà con un evento in stile crossover intitolato Armageddon, che debutterà il 16 novembre su The CW.