The Flash, John Wesley Shipp fa ritorno a Central City

Lo abbiamo visto interpretare ben tre diversi personaggi in The Flash, finora, e adesso farà nuovamente ritorno in quel di Central City. Stiamo parlando di John Wesley Shipp, che tornerà nell'Arrowverse come guest star in un episodio della sesta stagione dello show.

Seppure sia già stata annunciata una sua partecipazione al crossover in arrivo tra dicembre e gennaio, Crisi sulle Terre Infinite, l'entità della sua presenza in The Flash era ancora tutta da vedere.

Adesso, stando alla sinossi del secondo episodio della sesta stagione, A Flash of Lightning, sappiamo che John Wesley Shipp tornerà nello show targato The CW come guest star in un momento decisamente intenso per Barry.

"Guest Star: John Wesley Shipp - Dovendo fare i conti con la notizia della sua imminente morte, la resilienza di Barry (Grant Gustin) inizia a dare segni di cedimento, faticando nel tentativo di combattere contro il destino. Nel frattempo, la carriera di Cecile (Danielle Nicolet) come procuratrice distrettuale entrerà in conflitto con la sua identità quando si troverà di fronte un malvagio metaumano. L'episodio è diretto da Chris Peppe e scritto da Sam Chalsen e Jeff Hersh".

Quello che non sappiamo, però, è in quali vesti rivedremo l'attore.

In precedenza, Shipp ha interpretato il padre di Barry su Terra 1, il Jay Garrick di Terra 3, e il Flash di Terra 90, che è anche l'iterazione con cui comparirà in Crisi sulle Terre Infinite.

Tuttavia, in uno dei recenti teaser trailer di The Flash, Shipp appariva nuovamente nei panni di Jay Garrick.

Cosa può voler dire questo per lo show, e per il crossover? Possiamo aspettarci più personaggi interpretati da Shipp anche in Crisi sulle Terre Infinite?

La sesta stagione di The Flash debutterà su The CW l'8 ottobre.