The Flash, John Wesley Shipp ci sarà nella settima stagione? La risposta dell'attore

Si torna a parlare dell'interprete di Jay Garrick: dopo aver festeggiato il trentesimo anniversario di The Flash originale John Wesley Shipp ha parlato del futuro del suo personaggio nelle prossime puntate della serie The CW.

John Wesley Shipp ha risposto alle domande dei giornalisti di "Den of Geek", in particolare riguardo la storia di Jay Garrick, che sarebbe dovuto comparire anche in altre stagioni di The Flash. Ecco il suo commento: "So che Jay Garrick sarebbe dovuto tornare nella serie di The CW, ma in un punto diverso della storia. Il finale della sesta stagione non è ancora andata in onda a causa del COVID, quindi devono ancora concludersi certe vicende, Eric Wallace ha detto che mi vuole parlare perché ha delle idee per Jay Garrick".

Continua poi: "Sappiamo che Joan e Jay sono su Earth-Prime, vediamo cosa si inventeranno. Considerando le mie esperienze con il gruppo si tende ad avere una grande fiducia in quello che decidono, perché sarà divertente ed interessante da interpretare". Non resta che aspettare le prossime notizie ufficiali per scoprire quale sarà il destino del celebre personaggio. Se cercate altre indiscrezioni sulle prossime puntate inedite, vi lasciamo con questa notizia in cui parliamo della settima stagione di The Flash, che sarà disponibile nel 2021.