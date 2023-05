The Flash, Katherine McNamara parla dell'addio allo show: 'Ancora non ci credo'

La scorsa notte negli Stati Uniti è andato in onda l'ultimo episodio della nona stagione di The Flash, che ha anche chiuso lo show in maniera definitiva e, di fatto, anche la narrazione dell'Arrowverse, l'universo condiviso delle serie DC su The CW iniziato nel lontano 2012 con Arrow. L'attrice Katherine McNamara ha condiviso i suoi ricordi.

"Santi numi! Non posso credere che stasera ci sia il finale di [The Flash]! È stato un tale privilegio portare in vita #MiaSmoak - la bambina di #Olicity che è cresciuta per combattere come suo padre e pensare come sua madre e per portare il mantello di #GreenArrow. Grazie per avermi permesso di far parte della vostra storia. Per sempre grata alla famiglia dell'#Arrowverse. Grazie a tutte le persone coinvolte in #TheFlash per aver incluso #MiaQueen - e per aver portato avanti l'eredità di [Arrow] in questa stagione finale.

Non saremmo qui senza tutti coloro che ci hanno seguito nel corso degli anni, quindi grazie per aver amato queste infinite terre tanto quanto noi. Siete fottutamente super. Inoltre, date un'occhiata alle mie storie per vedere alcune fantastiche fan art per festeggiare! Una cosa è certa: Mia avrà sempre un posto speciale nel suo cuore per lo zio Barry".

Queste le parole di McNamara condivise su Instagram insieme a degli scatti dal set di queste varie stagioni, non solo di The Flash ma anche dei crossover avvenuti nel corso degli anni.

Anche Grant Gustin ha detto addio a Flash pubblicando un nuovo post con alcuni momenti dietro le quinte della stagione.

Attualmente, le uniche serie DC presenti su The CW rimangono Superman & Lois e Gotham Knights; entrambe però sono slegate dalla narrativa principale dell'Arrowverse essendo ambientate in realtà alternative.