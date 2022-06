The Flash, Kausar Mohammed si unisce al cast della serie: sarà Fast Track!

Kausar Mohammed ha esordito nella serie CW The Flash nel ruolo della dottoressa Meena Dhawan, alias Fast Track. La sua prima apparizione è avvenuta nell'episodio di ieri sera intitolato "Keep it Dark". Il suo sarà un personaggio ricorrente che molto probabilmente rivedremo per tutto l'arco conclusivo di questa ottava stagione.

The CW descrive la dottoressa Meena Dhawan come un astro della comunità scientifica che riesce a bilanciare abilmente la sua voglia di sperimentazione scientifica con una forte bussola morale. Queste qualità portano Dhawan a scoprire un nuovo modo per democratizzare il dono della supervelocità, permettendo finalmente a tutta l'umanità di raccogliere i benefici tradizionalmente relegati ai metaumani della velocità.

Ma la sua scoperta porterà la dottoressa Dhawan a diventare qualcosa di molto più grande di quanto si aspettasse: un'eroica alleanza tra Flash (Grant Gustin) e il nuovo eccitante velocista di Central City, Fast Track, è alle porte!

Mohammed è una scrittrice, attrice e comica originaria dell'Asia meridionale che ha scritto e interpretato la commedia romantica natalizia The Syed Family Xmas Eve Game Night, presentata in anteprima al Toronto International Film Festival del 2021. Recentemente ha interpretato Soraya Abbas nella serie 4400 sempre per The CW, nella serie East Of La Brea di Paul Feig e come voce di Yaz nella serie della Dreamworks e della Amblin, Jurrasic World: Camp Cretaceous.

A proposito di The Flash, un recente video dal set dell'episodio finale della stagione 8 di The Flash pubblicato da Canadagraphs (che potete vedere nel tweet a fine articolo), possiamo vedere le prime immagini dell'Anti-Flash in un nuovissimo costume nero e oro. Tom Cavanagh è tornato infatti a interpretare Eobard Thawne nella longeva serie DC Comics prodotta e distribuita dal network The CW.

Ricordiamo che The Flash avrà una Stagione 9, in quanto ha ottenuto il rinnovo a differenza di molte altre serie cancellate da The CW.