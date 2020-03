The Flash: anche Kayla Compton promossa nel cast fisso per la settima stagione

Come riportato da Deadline e dalle altre testate giornalistiche, Kayla Compton è stata promossa a series regular per la prossima stagione di The Flash, la settima. L'attrice quindi raggiunge in questo status anche il precedentemente confermato Brandon McKnight, unendosi in maniera permanente al Team Flash.

Nel corso degli episodi in cui l'abbiamo conosciuta, la Compton ricopre il ruolo di Alegra, una aspirante giornalista che negli anni della sua giovinezza passò un periodo in carcere dopo essere finita in una brutta situazione. Dal suo rilascio, però, non ha mai permesso che questa macchia si mettesse tra i suoi piani per il suo futuro e adesso è membro del Team Flash di Barry Allen che aiuta anche grazie ai suoi poteri da meta-umana, che le consentono di operare nel campo dell'elettromagnetismo. Nel corso della sesta stagione attualmente in corso su The CW, la Compton è già apparsa in otto episodi.

Quello per The Flash sarà il primo ruolo da regular per l'attrice, che nella sua ancora breve carriera è già apparsa nella miniserie Making Moves diretta da John Swetnam e presto sarà nel film indipendente Highway to Havasu e anche in King’s Faith; altri suoi lavori televisivi includono apparizioni in Mistresses su ABC, in Perception su TNT e in Entourage di HBO.

La Compton si unirà quindi al Team Flash come membro fisso nella settima stagione insieme a Brandon McKnight, che riprenderà il ruolo di Chester P. Runk, personaggio molto amato dai fan e dagli autori dello show nonostante sia apparso solamente in tre episodi della stagione in corso.

Il prossimo episodio della stagione ad andare in onda sarà il 14esimo, intitolato Death of the Speed Force, diretto da Brent Crowell e scritto da Sam Chalsen & Emily Palizzi Gilbert. Verrà trasmesso il 10 marzo dopo la pausa di una settimana. Proprio in questo episodio assisteremo al ritorno di uno storico alleato di Flash.