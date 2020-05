The Flash, Kendrick Sampson ferito durante una manifestazione per George Floyd

Kendrick Sampson, attore di The Flash e Vampire Diaries, è stato colpito con dei proiettili di gomma sparati dagli agenti di polizia di Los Angeles per disperdere la folla riunita per protestare contro la morte di George Floyd. La manifestazione è stata organizzata dal gruppo Build Power, di cui lo stesso Sampson è fondatore.

"Mi hanno già sparato quattro volte. Sono stato ferito e colpito con un manganello" dice l'attore durante in un video postato sul suo profilo Instagram. "Non avete visto poliziotti andare contro genere bianca quando hanno portato delle pistole al palazzo di stato. Non avete visto la polizia picchiare gente bianca con manganelli, sparargli con proiettili di gomma quando hanno portato le pistole negli edifici governativi. Noi siamo venuti qua disarmati, con le mascherine... e siamo noi quelli non pacifici."

Noto soprattuto per per i suoi ruoli in televisione, Sampson ha esordito sul piccolo schermo nel 2008 in Greek - La confraternita. Nel 2013 è poi apparso in cinque episodi di The Vampire Diaries, mentre tra il 2015 e il 2016 ha partecipato a Le regole del delitto perfetto. Dopo aver recitato in tre episodi di The Flash, l'attore nel 2018 è entrato a far parte del cast di Insecure, la serie comedy targata HBO.

Per alte notizie sulla vicenda, vi rimandiamo alle parole di The Rock sulle proteste per George Floyd.