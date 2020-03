The Flash: KJ Apa diventa Wally West in una fan art dello show

Una nuova fan art pubblicata su Instagram immagina la star di Riverdale, KJ Apa, nel personaggio di Wally West nella serie tv The Flash. Nonostante il personaggio interpretato da Keiynan Lonsdale sia apparso nella seconda stagione della serie con Grant Gustin, la fan art immagina Wally West in una splendida versione moderna.

La fan art mostra come potrebbe apparire KJ Apa in una versione alternativa di Kid Flash nello show. Dopo aver raggiunto la fama mondiale con il ruolo di Archie Andrews in Riverdale, KJ Apa è finito nella lente d'ingrandimento dei fan di The Flash, che hanno pensato a lui come possibile soluzione alternativa per Wally West.



Il costume che viene mostrato nella fan art combina gli elementi del primo costume di Grant Gustin mescolato con la maschera di Kid Flash. Il ruolo sarebbe ovviamente diverso rispetto a quello di Riverdale ma secondo molti fan potrebbe funzionare benissimo.

La sesta stagione di The Flash è ancora inedita in Italia, disponibile su Premium Action dal prossimo 26 marzo. Negli Stati Uniti il prossimo episodio andrà in onda il 10 marzo, intitolato Death of The Speed Force, che vedrà proprio il ritorno di Kid Flash a Central City, che confida a Barry di pensare che ci sia qualcosa di sbagliato nella forza della velocità.

A dirigere l'episodio è Brent Crowell, con uno script firmato da Sam Chalsen e Emily Palizzi Gilbert. Su Everyeye trovate anche la sinossi del quindicesimo episodio di The Flash e una nuova clip con Mirror Iris che fa visita a Joe.