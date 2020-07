The Flash:la star di Riverdale KJ Apa è un perfetto Wally West, lo dimostra questa fan art

La Star di Riverdale KJ Apa è sempre più richiesto per interpretare il ruolo di Wally West nella serie tv The Flash. Già qualche tempo fa KJ era protagonista di una fan art di Wally West, ed ora eccone un'altra, segno che molti fan sarebbero contenti di vedere lui nei panni del velocista.

Attualmente l'attore che interpreta il ruolo nella serie Tv della CW è Keiynan Lonsdale, ma gli artisti sembrano spingere verso l'Archie Andrews di Riverdale, e molti altri sono dell'idea che KJ possa rispecchiare a pieno il personaggio.

Saarukan Suhanthan, l'artista che ha creato questa fan art, non ha dubbi su di lui: "Wally è uno dei miei personaggi preferiti ed è una rottura non averlo ancora visto in live-action. Mi piacerebbe vedere KJ Apa nei panni di Wally sia nella CW che in Titans in qualche modo. Onestamente ho sempre trovato Wally più dinamico e divertente di Barry Allen, e preferirei vedere lui come Flash principale rispetto a Barry".

In calce alla notizia trovate l'immagine di questa nuova fan art, vi piace? E cosa ne dite di vedere KJ nei panni del velocista? Intanto The Flash prosegue e non mancano le news: lo showrunner promette importanti svolte in Flash 7, e si parla di eventi drammatici per il finale di The Flash.