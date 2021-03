The Flash: ecco i migliori e i peggiori cattivi della serie

The Flash offre al suo pubblico una divertente ed eccitante combinazione di pericolosi cattivi e semplici ragazzi ribelli. Barry Allen e i suoi amici si scontrano con malvagi velocisti, metaumani e semplici criminali cittadini. Indipendentemente da ciò, gli eroi danno sempre la giusta attenzione ai villain.

Alcuni avversari causano effetti a catena cosmici che cambiano la linea temporale. Altri, invece, vengono sconfitti da Flash semplicemente portandoli al dipartimento di polizia di Central City. Ecco i tre migliori e i tre peggiori cattivi di The Flash. Andiamo con ordine partendo dai peggiori, nel senso più negativo del termine.

I peggiori

Iniziamo subito con Heat Wave e Captain Cold poiché, sebbene un team di fuoco e di ghiaccio sia sempre un bello spettacolo, Mick Rory nei panni di Heat Wave e Leonard Snart nei panni di Captain Cold hanno reso il tropo un po' sciocco. Le loro abilità non provenivano dai superpoteri ma dalla tecnologia avanzata. Invece di usare quelle abilità per qualcosa di importante, si sono attenuti a buone rapine vecchio stile. La loro stretta amicizia li ha resi una coppia preferita dai fan, ma in quanto a criminali, mancavano di intraprendenza.

Continuiamo con Music Meister che, nonostante sia comparso in uno dei crossover più interessanti ovvero quello con Supergirl, ha reso le sue motivazioni davvero poco sensate per un cattivo. Era più un imbroglione che un vero e proprio cattivo, usando i suoi poteri proprio per imbrogliare gli eroi e al massimo rapinare una banca.

Tra i peggiori inseriamo anche Julian Albert, comparso dopo la sequenza temporale di Flashpoint. Julian non amava Barry e lo rese molto chiaro con le sue continue obiezioni vocali alla mancanza di professionalità dell'eroe. Julian si è specializzato in metaumani, rendendolo una spina nel fianco Flash nonostante i due provassero a lavorare insieme. La parte peggiore era che Julian non aveva idea di essere il dottor Alchemy, il metaumano che lui e Barry cercavano e che ha prodotto i danni di Flashpoint ed è difficile da immaginare.

I migliori

Ora tocca ai migliori villain e iniziamo subito con The Thinker. Clifford DeVoe voleva il meglio per l'umanità, ma aveva un modo estremo di farlo. Pensava che la tecnologia stesse distruggendo la razza umana, quindi ha cercato di rettificare la storia liberando il mondo dalla tecnologia avanzata e cancellando tutto dai loro ricordi. Ironia della sorte, l'unico modo in cui poteva farlo era utilizzare una tecnologia incredibilmente avanzata che ha creato che lo ha trasformato in The Thinker. Con l'aiuto di sua moglie Marlize, ci è quasi riuscito. Tuttavia, si è rivoltata contro di lui all'ultimo minuto, sventando i suoi piani.

Continuiamo con Reverse Flash, il cattivo che ha dato inizio a tutto. Eobard Thawne è tornato indietro nel tempo per diventare il Reverse-Flash e ha ucciso la madre di Barry, mettendo l'eroe sulla sua strada. Senza l'interferenza di Thawne nella timeline, Barry non sarebbe mai diventato Flash, come dimostrato nella linea temporale alternativa di Flashpoint. Thawne è rimasto bloccato nel 21° secolo come Harrison Wells, addestrando Barry a diventare l'eroe che sarebbe stato la sua nemesi in futuro. È una relazione incredibilmente contorta che porta a chiedersi come un cattivo ed un eroe si rendano l'un l'altro quello che sono.

Chiudiamo con Killer Frost e Deathstorm. Sulla Terra-2 Caitlin Snow era un metaumano di nome Killer Frost con poteri criocinetici. Ha sposato il Ronnie Raymond della Terra che era il metaumano pirocinetico Deathstorm. Il pubblico adorava una storia d'amore da cattivo e cattivo, e nessuno era migliore della squadra di fuoco e ghiaccio di Killer Frost e Deathstorm. Ma come avvenuto per la Caitlin di Terra-1, anche Killer Frost ha perso il suo amore quando il loro alleato Zoom lo ha ucciso. Ciò ha portato alla sua tenue alleanza con il Team Flash per abbattere il malvagio speedster. Ma l'alleanza non è durata poiché Killer Frost ha cercato di uccidere la stessa Caitlin di Terra-1.

Comunque nei mesi scorsi, lo showrunner Eric Wallace aveva già anticipato il ritorno di alcuni villain dal passato di Flash, facendo anche un nome in particolare. Cosa ne pensate di questa piccola classifica?