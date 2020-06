The Flash, Mirror Master sta per tornare? Ecco nuovi aggiornamenti

Anche se non abbiamo notizie certe sull'inizio delle riprese di The Flash 7, molti sono i rumor che accompagnano questa nuova stagione. Secondo alcune indiscrezioni, sembrerebbe possibile il ritorno di Mirror Master, acerrimo nemico di Barry Allen.

Il villain ha fatto la sua prima apparizione nella terza stagione, interpretato da Grey Damon, in cui ottiene i suoi poteri a causa dell'esplosione dell'acceleratore di particelle creato dal dottor Harrison Wells. Rimasto intrappolato all'interno di uno specchio per tre anni dopo l'esplosione, viene liberato casualmente dagli operai e domanda subito dove sia finito Snart (Capitan Cold), col quale ha dei conti in sospeso.

Nella sesta stagione abbiamo visto l'apparizione della sua controparte femminile, ovverro Mirror Mistress alias Eva McCulloch, interpretata da Efrat Dor. Si tratta di un'ingegnosa studiosa di ingegneria quantistica con poteri simili all'originale Mirror Master, ma molto più potente e precisa. Sebbene il suo arco narrativo sia apparso completo entro la fine della sesta stagione, il suo ruolo di antieroe che usa metodi discutibili per sconfiggere i malvagi, ha portato ad alcune complicate dinamiche dei personaggi del Team Flash che potrebbero essere interessanti se esplorate ulteriormente.

Non possiamo dunque dire con certezza l'indiscrezione a chi dei due possa fare riferimento, pare chiaramente più plausibile il ritorno di Eva McCulloch, che dopo aver ucciso suo marito Joseph Carver ed aver accusato Sue Dearbon dell'omicidio, ha sicuramente più spazio di manovra.

Intanto lo showrunner della serie promette una svolta importante per The Flash 7. Non ci resta che attendere.