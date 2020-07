The Flash, Nash Wells sarà l'ultima identità di Tom Cavanagh? La risposta dell'attore

Fin dall'inizio di The Flash, Tom Cavanagh ha interpretato diverse versioni di Harrison Wells, brillante scienziato il cui destino è intrecciato con quello di Barry Allen (Grant Gustin). Nella prima stagione abbiamo scoperto che Wells è in realtà un impostore, dietro il quale si nasconde l'anti-Flash, Eobard Thawne, che ne ha assunto le sembianze.

Dopo gli eventi di Crisi sulle Terre Infinite e la fine del multiverso così come lo conoscevamo, invece, Cavanagh è il geologo Nash Wells. Sarà questa l'ultima versione vivente del personaggio?

La domanda è stata posta all'attore nel corso di Fake Doctors, Real Friends, un podcast sulla serie Scrubs (in cui Tom Cavanagh ha interpretato Dan Dorian) condotto dai protagonisti dell'amato show, Zach Braff e Donald Faison.

"Questa è la cosa ridicola del fare uno show basato su un fumetto di supereroi" ha risposto l'attore a Faison. "Mi imbatto in persone come te e io, con le mie conoscenze, sono così inferiore. Ne sai più di me. Non sto esagerando, non voglio fare lo scemo. Ascoltandoti capisco che hai una comprensione dell'intera vicenda superiore alla mia. Quello che sento, e voi sapete com'è fare uno show televisivo così longevo, è che se c'è bisogno di un altro Wells, può esserci un altro Wells."

Staremo a vedere. The Flash, con Tom Cavanagh nei panni di Nash Wells ed Eobard Thawne, tornerà su The CW nel gennaio 2021, mentre nelle ultime settimane si è diffusa la teoria di un finale drammatico per Barry Allen.