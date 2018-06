The Flash: nella quinta stagione Ralph Dibney sarà un personaggio fisso

Hartley Sawyer, l'attore interprete del personaggio di Ralph Dibney aka Elongated Man, sarà un series regular della quinta stagione della serie CW dedicata al Velocista Scarlatto, The Flash. La news contine spoiler della quarta stagione di The Flash.

In The Flash 4 abbiamo conosciuto il personaggio di Elongated Man che è diventato, con il tempo, un fan favorite del pubblico. Le vicissitudini che ha affrontato sono state diverse e, nel corso della season si è scoperto che i suoi poteri derivano direttamente da... Barry! Non solo: tutto questo è stato precedentemente programmato perché avvenisse, dal villain della stagione 4, DeVoe.

Il personaggio di Grant Gustin, come ricorderete, è stato per un po' di tempo nella Speed Force e, quando è tornato, ha creato una potente esplosione di materia oscura che ha dato i poteri a tanta gente, un po' come fu per i meta umani creati dall'esplosione dell'acceleratore di particelle del primo finto Wells.

E dunque la storia di Elongated Man e quella di Barry Allen si incrociano. Inoltre, i due si erano anche visti tempo addietro quando, durante la risoluzione di un caso, Barry si è reso responsabile del licenziamento di Ralph.

Nel corso della prossima stagione di The Flash vedremo quindi Hartley Sawyer portare il suo Ralph Dibney sullo schermo molto spesso, dal momento che è stato confermato come series regular. Che ne dite? Siete contenti?