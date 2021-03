The Flash: Nella settima stagione sarà presente anche Jay Garrick

Il video della premiere di The Flash 7 ci ha mostrato alcuni momenti delle prossime puntate inedite della serie di The CW, inoltre è stato annunciato che ritroveremo anche il personaggio interpretato da John Wesley Shipp.

L'interprete di Barry Allen nella serie TV degli anni '90 sarà presente nella settima stagione, anche se dopo gli eventi di Crisi sulle Terre Infinite il suo personaggio ha ormai perso i poteri. Lo showrunner Eric Wallace ha discusso del ritorno di Jay Garrick, commentandolo così: "È fantastico che abbiamo una serie di personaggi da stagioni diversi da far ritornare, molti anche in questa parte. Abbiamo uno dei miei villain di The Flash preferiti che sarà presente in una puntata. È emozionante e mi sono anche divertito. La cosa importante è introdurli in modo originale, come Jay Garrick, perché come ricordate ha perso i suoi poteri. Quindi cosa farà in una serie su supereroi veloci? Sarà un elemento importante della stagione".

La prima delle puntate inedite di The Flash andrà in onda stasera, martedì 2 marzo in America, mentre in Italia sarà disponibile a partire dal prossimo 26 aprile nel palinsesto del canale Premium Action, inoltre è stato annunciato che un altro attore ritornerà in The Flash 7.