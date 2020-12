The Flash: Nella settima stagione verrà mostrato un famoso ricordo di Barry Allen

Nelle scorse settimane era stato annunciato che sarebbero ritornati dei villain di The Flash, inoltre alcune foto scattate sul set dello show di The CW anticipano una puntata incentrata su un vecchio ricordo di Barry Allen.

In un precedente episodio dello show prodotto da The CW, il protagonista interpretato da Grant Gustin ha raccontato ad Iris uno dei suoi ricordi preferiti: quando da bambino ha passato una giornata a Masonville insieme ai suoi genitori, a causa di un guasto al motore della macchina su cui viaggiavano. Decidono quindi di fermarsi in una piccola cittadina vicina e nel frattempo aspettare le riparazioni mangiando un gelato e ammirando lo spettacolo dei fuochi d'artificio. Nel tweet che trovate in calce alla notizia, è possibile vedere alcune foto scattate sul set di The Flash, come si può notare si tratta della ricostruzione di una cittadina americana del 1998, come si nota dalla locandina del cinema e dalla presenza di una vecchia station wagon.

Siamo sicuri che gli appassionati saranno felici di vedere questo ricordo di Barry Allen, magari scoprendo qualche dettaglio inedito su quella giornata. Infine vi ricordiamo che le prossime puntate andranno in onda il 23 febbraio, nel frattempo ecco tutto quello che sappiamo su The Flash 7.