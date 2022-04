The Flash: la nona stagione sarà più breve delle precedenti

Qualche settimana fa The Flash è stato rinnovato dalla CW per una nona stagione, diventando lo show più longevo dell'Arrowverse. Tuttavia, secondo gli ultimi rapporti, questa season finale potrebbe essere più breve delle precedenti.

Dalle ultime notizie riportate da Hollywood Reporter, infatti, la serie si concluderà con una stagione breve, che potrebbe contare all'incirca la metà degli episodi di una classica season, o forse anche qualcosa in meno.

La domanda è però di cosa si parlerà. Come ci ha rivelato lo showrunner Eric Wallace, il team di Flash subirà dei cambiamenti alla fine del capitolo 8. Tra questi c'è l'addio di Jesse L Martin, che ha concluso il suo contratto e non intende tornare a vestire i panni del suo personaggio. Ma non solo. Infatti con la conclusione della s8 giungiamo anche al finale pensato da Wallace per la serie. "Stiamo scrivendo il finale di stagione proprio adesso e sono felice di farvi sapere che tutto si risolverà entro la fine della stagione 8, quindi possiamo iniziare in modo pulito, se dovessimo avere il privilegio di fare una stagione 9" aveva infatti chiarito lo showrunner qualche tempo fa, prima del rinnovo.

In questo momento si è infatti giunti al termine di un piano triennale, e le strade che si aprono per il prossimo capitolo si fanno interessanti. Su cosa sarà incentrata la prossima stagione?