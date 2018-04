The Flash: un noto personaggio di Arrow potrebbe schierarsi contro DeVoe/Il Pensatore

La più recente sinossi rilasciata del network The CW rivela che l’episodio di The Flash intitolato “Think Fast”, la cui messa in onda è attualmente fissata per il prossimo 15 maggio, includerà un noto personaggio di Arrow che per l’occasione si unirà alla battaglia contro il principale nemico della stagione corrente.

Avete già capito di chi stiamo parlando? Ma di John Diggle, naturalmente! Intervistato dal portale d’informazione Entertainment Weekly, l’attore David Ramsey, che di recente è divenuto molto loquace, ha rivelato che il criminale noto come Clifford DeVoe/Il Pensatore, utilizzando i poteri del compianto Ralph, assumerà l’aspetto di Diggle e cercherà di penetrare nel luogo in cui l’A.R.G.U.S. e il Team Flash tengono nascosto il metaumano noto come Fallout.



Sin dalla morte di Amanda Waller, avvenuta nella quarta stagione di Arrow, è stata la moglie di Diggle, Lyla Michaels, a dirigere l’A.R.G.U.S.. Fino a che settimane fa, tuttavia, l’organizzazione era quasi caduta nel dimenticatoio, anche a causa degli impegni dell’attrice Audrey Marie Anderson, ma sembra che le cose stiano per cambiare.



Intervistato da ComicBook, Ramsey ha parlato proprio dell’A.R.G.U.S. e della sua prolungata assenza: “Penso che molto sia dovuto all’impossibilità di avere Audrey. Penso che tirare in ballo l’A.R.G.U.S. in questo momento sia stato strategico. L’A.R.G.U.S. ha sempre agito un po’ nell’ombra, anche quando non lo sapevamo, proprio come opera lo S.H.I.E.L.D. nell’universo Marvel. […] Avrà un ruolo molto importante nel nostro finale e nella settima stagione [dello show]. Vogliamo fare un uso molto logico dell’A.R.G.U.S. ed esplorare le dinamiche che vedono la moglie di Diggle nel ruolo di direttrice. Cosa significa per il Team Arrow? Come possono sfruttare questa risorsa? Cosa comporta per la loro relazione? La settima stagione esplorerà a dovere il coinvolgimento di Diggle nell’A.R.G.U.S.. Quindi sì, abbiamo pianificato [il suo ingresso nell’organizzazione] fin dal principio.”

Per quel che concerne invece la breve visita al set di The Flash, Ramsey ha dichiarato di essere sempre più che propenso a prendere parte al serial, poiché questo è molto luminoso e divertente.

Di seguito vi proponiamo anche la sinossi ufficiale dell’episodio, che ricordiamo verrà trasmesso l prossimo 15 maggio.



“DAVID RAMSEY PRENDERÀ PARTE ALL’EPISODIO - Quando DeVoe assalta una struttura dell’A.R.G.U.S. per completare finalmente la propria macchina, Barry (Grant Gustin) realizza che l’unico modo per fermarlo è quello di permettere a Cisco (Carlos Valdes) e Caitlin (Danielle Panabaker) di accompagnarlo in missione. Ancora sconvolto per la morte di Ralph, Barry non è certo di voler mettere ancora a rischio le vite dei suoi amici e prende in considerazione l’idea di affrontare DeVoe da solo.



Viet Nguyen ha diretto l’episodio scritto da Sam Chalsen & Kristen Kim.”

The Flash torna ogni martedì su The CW.