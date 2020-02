The Flash ha una nuova sigla dopo Crisi Sulle Terre Infinite

The Flash è tornato in onda in America dopo la pausa dovuta al crossover. Gli eventi che hanno scosso le fondamenta dell'Arrowverse avranno conseguenze anche sulla serie di Flash, e i cambiamenti si fanno sentire già a partire dalla sigla della nuova puntata, intitolata Marathon.

Sarà infatti una puntata collegata alla fine di Arrow, e ritroveremo Barry impegnato a gestire le responsabilità dovute al suo nuovo ruolo, in seguito alla morte dell'eroe incappucciato. Per l'occasione, e per sottolineare la sostanziale trasformazione dell'Arrowverse, gli autori di The Flash hanno ideato una nuova sigla.

L'introduzione, come è possibile vedere qui sotto, mostra ora i volti dei vari protagonisti in un'epica sequenza dal ritmo serrato, che culmina nel logo della serie. Non potevano di certo mancare una musica trionfale e un uso degli effetti speciali completamente basato sui fulmini e sulle iconiche scariche elettriche che caratterizzano il personaggio principale sin dalle origini.

Sembra chiaro l'intento di dare un taglio al passato e allo stesso tempo elevare lo status di Flash, in modo tale da farlo diventare uno dei personaggi di punta dell'Arrowverse, ora che la serie di Arrow si è conclusa.

Nelle nuove puntate ci saranno molte novità ma anche molti riferimenti al passato. Lo showrunner ha parlato di come sarà gestita la serie e del ritorno di Nash Wells in The Flash.