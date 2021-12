The Flash, nuove foto dal gran finale di Armageddon svelano il ritorno di Green Arrow

Come da titolo, ha riportato conseguenze cataclismiche Armageddon, nella trama come per gli spettatori. Evento crossover di The Flash che ha riportato numerosi volti dell'Arrowverse a confluire nell'ottava stagione, si chiuderà con il quinto episodio a breve in uscita negli Stati Uniti, che vedrà la partecipazione di un volto noto del passato.

Sono numerosi i personaggi storici dell'Arrowverse confluiti nei cinque episodi di Armageddon, il blocco crossover che ha aperto l'ottava stagione della serie su Barry Allen e che si chiuderà a breve con l'ultima puntata. Già nello scorso episodio, il quarto, si era intravisto un riferimento a Red Death in The Flash. Ma era arrivata anche notizia del ritorno di Firestorm in The Flash. Oggi, nuove foto che anticipano "Armageddon: Parte 5" ci mostrano di più su un terzo nome in particolare.

Stiamo parlando di Mia Queen, figlia di Oliver e seconda a vestire i panni di Green Arrow, qui interpretata da Katherine McNamara, che ha debuttato in Arrow ed è stata brevemente al centro di un potenziale pilota di Green Arrow e le Canarie. Come mostrano le foto in calce all’articolo, Mia avrà un incontro piuttosto serio con il Team Flash e dovremo vedere esattamente come verrà sviluppato.

Nel frattempo, lo showrunner Eric Wallace ha dato qualche consiglio di visione: "Potrebbe essere necessario guardare il pilota di Green Arrow and the Canaries. Non sto dicendo che i Black Canaries siano nello show insieme a Mia, ma quegli eventi hanno avuto importanza, giusto? Ne hanno avuta eccome. Quindi preparatevi a continuare il viaggio di Mia in un modo davvero inaspettato, certo, ma che abbia un senso e onori il suo passato. Questo è stato molto importante per noi".

Recita la sinossi di questo episodio finale di Armageddon: “La conclusione di Armageddon rappresenta un'opportunità per The Flash (Grant Gustin) di porre fine alla sua battaglia permanente con Reverse Flash – la guest star Tom Cavanagh – per sempre, ma il prezzo da pagare potrebbe essere troppo alto per Barry e il suo team. Nel frattempo, Mia Queen – la guest star Katherine McNamara – arriva dal futuro cercando di salvare una persona cara perduta e non permetterà che nulla la ostacoli. Menhaj Huda ha diretto l'episodio scritto da Kristen Kim”.

