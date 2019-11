The Flash, nuovo ingresso nel cast: Natalie Dreyfuss sarà Sue Dearbon

Il cast di The Flash si arricchisce con un nuovo ingresso, come riportato da TV Line: Natalie Dreyfuss è stata scelta per interpretare Sue Dearbon, personaggio DC Comics molto vicino a Elongated Man, che arriverà a sposare.

Al momento, non è ben chiaro quando avverrà il debutto di Sue, tanto meno se la sua storia sarà più o meno fedele alla controparte dei fumetti, anche se dalle parole di Hartley Sawyer sembra proprio che verrà mostrata una svolta amorosa nella vita di Ralph Dibny.



Leggiamo dunque la descrizione ufficiale del personaggio affidato a Natalie Dreyfuss: "dotata di una grande intelligenza e di un carattere focoso, Sue Darbon fa parte di una delle famiglie più ricche di Central City. Ma Susan è molto di più che la reputazione mondana che la precede e Ralph Dibny lo scoprirà quando i due si incontreranno finalmente nel corso della sesta stagione".



Natalie Dreyfuss non è nuova ai programmi The CW, avendo già recitato in The Originals. Tra le altre serie in cui è comparsa, ricordiamo The Secret Life of the American Teenager, True Blood, e Will & Grace.

Intanto, la sesta stagione prosegue e, come ci ricorda il teaser del mega-crossover dell'Arrowverse, Barry Allen (Grant Gustin) dovrà cercare di sventare la Crisi. Prima, però, dovrà lottare contro se stesso nel midseason finale di The Flash.