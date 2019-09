The Flash: il nuovo look di Candice Patton verrà spiegato nella sesta stagione

Grant Gustin aveva recentemente rivelato come avrà inizio Crisi in The Flash, ma i fan della serie saranno contenti di sapere che è stato confermata una nuova indiscrezione sulla sesta stagione: Iris West cambierà il taglio di capelli, ma le ragioni verranno spiegate nelle nuove puntate della serie.

Ad annunciarlo è la stessa interprete del personaggio, con un messaggio sulla sua pagina Twitter ufficiale: "È molto importante per me portare i miei capelli naturali in The Flash e sono sicura che lo sarà per le altre persone con i miei stessi capelli. L'abbiamo chiesto al produttore esecutivo che mi ha dato il permesso". È presente anche la scritta 6x05, che immaginiamo sarà la puntata in cui l'attrice sfoggerà la sua nuova capigliatura.

Eric Wallace ha confermato questa notizia e durante un'intervista concessa a TVLine ha affermato: "I suoi capelli saranno così per un motivo della storia, collegato all'idea di divertimento e di Iris che ci mostra un suo nuovo lato, ed è anche un modo per far vedere dei nuovi lati personali e di attrice di Candice, ed è una scelta che supporto al 100%", ha inoltre commentato: "Mi piace molto questo taglio di Candice, non mi sorprenderei di vederlo più di una volta nel corso della stagione".

Se cercate ulteriori indiscrezioni vi ricordiamo che sono state recentemente pubblicate le prime immagini della nuova stagione di The Flash, che andrà in onda il prossimo 8 ottobre.