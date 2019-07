The Flash: il nuovo produttore vorrebbe vedere nella serie Mister Terrific

Come avete potuto leggere, la prossima prossima stagione di The Flash avrà diversi villain, inoltre il nuovo produttore della serie Eric Wallace sta cercando di far apparire anche Mister Terrific, che i fan dei supereroi DC hanno potuto vedere in azione nelle puntate di Arrow.

Il personaggio di Curtis Holt, interpretato da Echo Kellum, ha fatto la sua comparsa durante la quarta stagione della serie con protagonista Oliver Queen, introdotto proprio dall'attuale produttore di The Flash, per questo non ci stupirebbe rivederlo anche nello show di Grant Gustin.

Intervistato a riguardo da ComicBook durante il San Diego Comic-Con, ecco la sua risposta: "Ne stavo proprio parlando con Marc Guggenheim un paio di settimane fa. Gli ho chiesto se potessi prendere in prestito Mister Terrific e farlo apparire in The Flash, perché amo molto quel personaggio. Non dico che accadrà immediatamente, ma ci sto provando".

La prossima stagione della serie andrà in onda a partire dall'8 ottobre, nelle nuove puntate vedremo Barry Allen cercare di sopravvivere alla lotta contro l'Anti-Monitor, che affronterà nell'evento crossover Crisi sulle Terre Infinite, insieme agli altri eroi dell'Arrowverse.

Inoltre, se non lo avete ancora visto, vi presentiamo il trailer ufficiale di The Flash 6, in cui potete dare uno primo sguardo ad uno dei villain della serie.