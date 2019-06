The Flash: un nuovo scienziato si unirà al team della sesta stagione dello show

La sesta stagione di The Flash non tornerà sulla The CW prima del prossimo ottobre, ma già possiamo scoprire alcuni dettagli sull'ingresso in scena di un nuovo personaggio che andrà a far compagnia ai volti noti dello show.

Secondo quanto riportato da TVLine, i dettagli di alcune notizie sul casting sono state rivelate e una di questi afferma che Caitlin e Cisco nel corso della sesta stagione diventeranno molto amici di un altro scienziato, che viene descritto come: "Socialmente inadeguato, genio afro-americano nella matematica e nelle scienze (che è particolarmente ossessionato con gli alieni e la loro tecnologia)".

Al momento il casting di The Flash è innanzitutto concentrato nel trovare il volto che darà vita al nuovo villain della stagione, e che dovrà dare del filo da torcere al Barry Allen interpretato come sempre da Grant Gustin.

A proposito del nuovo cattivo, alcuni ipotizzano sarà Mirror Master, che ha già dato prova della potenza nello scontro contro Cicada. Ma la presenza di alcuni Easter Egg potrebbe far ipotizzare anche che si tratterà di Red Death, personaggio che aveva fatto la sua comparsa in Dark Night Metal. Al momento le ricerche dell'attore sono ancora in corso e sembrerebbe che non ci sia un'idea precisa su che tipo di interprete cercare, ma c'è spazio a diverse possibilità.

Lo showrunner della passata stagione, Todd Helbing, aveva dichiarato in passato che quando vengono inseriti personaggi di un certo spessore nel corso delle puntate, non sono trattati come semplici Easter Egg, ma l'intenzione è quella di inserirli in futuro all'interno della serie. Allo stesso tempo però le decisioni riguardanti lo sviluppo dello show non sono mai semplici, perché è necessario prima consultarsi con la DC.

Inoltre, il prossimo inverno si svolgerà l'evento Crisis on Infinite Earths, le cui aspettative sono già alle stelle. Di chi pensate si tratterà riguardo a questo nuovo scienziato che si unirà presto al team di Flash e compagni? Ditecelo nei commenti!