The Flash: un nuovo trailer per la mid-season premiere

The CW ha rilasciato un nuovo trailer per la mid-season premiere di The Flash , la popolare serie tv basata sul famoso supereroe dell'universo DC.

Il mid-season finale, come ricorderanno i molti appassionati, si è concluso con lo Scarlet Speedster che è stato arrestato per l'omicidio di Clifford DeVoe, e le autorità ignare del fatto che il reale cattivo sia altamente intelligente al punto da averli depistati.

Nel promo, che potete visualizzare come sempre in apertura di notizia, vediamo Barry in tribunale in compagnia del suo avvocato, che avrà il non facile obiettivo di scagionarlo, nonostante le prove siano tutte a suo sfavore. La pubblicità mostra anche Joe impegnato a scagionare Barry.

Nella sinossi ufficiale dell'episodio, intitolato "The Trial of The Flash", si legge che "Barry combatte per la sua vita. Nel momento in cui inizia il processo per l'omicidio di Clifford DeVoi, Iris (Candice Patton) e Joe (Jesse L. Martin) devono decidere fino a che punto sono disposti ad andare oltre per far uscire Barry (Grant Gustin) dalla prigione). L'episodio è diretto da Philip Chipera e scritto da Lauren Certo e Kristen Kim".

La messa in onda, negli Stati Uniti, è affidata a CW per il prossimo 16 Gennaio. Ricordiamo che in Italia, invece, la popolare serie tv viene trasmessa da Premium Action, del pacchetto Mediaset. Il Biscione inizierà la messa in onda della quarta stagione a partire dal prossimo 6 Febbraio, con il primo episodio "The Flash Reborn".