The Flash: l'ombra di Cicada al centro del nuovo trailer della quinta stagione

Barry Allen e i suoi alleati dovranno affrontare numerose minacce nell'attesa quinta stagione di The Flash. La più grande è rappresentata da Cicada, villain interpretato da Chris Klein e di cui possiamo avere una prima occhiata nel nuovo trailer pubblicato in rete dalla CW.

Cicada disprezza i metaumani e possiede il potere di rubare l'energia vitale delle sue vittime, utilizzandola a suo piacimento per rigenerarsi. Nel video ci viene rivelato che Flash avrebbe già dovuto sconfiggerlo, ma i cambiamenti alla linea temporale lo hanno reso più pericoloso che mai.

Il villain agisce nell'ombra e sembra essere pronto a tutto per raggiungere il suo scopo. La sua arma preferita è una lama a forma di saetta, dotata di energia elettrica e che sicuramente sarà la causa principale del caos seminato a Star City.

La quinta stagione di The Flash porterà alla ribalta le dinamiche familiari tra Barry Allen, Iris West e Nora, velocista proveniente dal futuro che ha asserito di essere la loro figlia. Tra i tanti nemici che il noto eroe dovrà affrontare ci sono anche Rag Doll e Spin.

Per scoprire in che modo Flash riuscirà a cavarsela, non ci resta che attendere il 9 ottobre, data ufficiale della premiere che, a detta del protagonista, si preannuncia come la migliore dai tempi del pilot e mostrerà un'epica sequenza d'azione.