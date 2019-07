The Flash: online le prime foto del costume di Killer Frost

Continuano i cambi di costume per Killer Frost, ad ogni nuova stagione i fan hanno potuto ammirare una versione diversa della divisa da supereroe indossata da Caitlin Snow. Ecco quindi le ultime novità sul personaggio della serie TV The Flash.

Nel tweet di @yvrshoots possiamo vedere che il nuovo costume mantiene la tonalità di colori freddi del personaggio interpretato da Danielle Panabaker, coperto da una giacca blu senza maniche. Ulteriore caratteristica è il disegno presente sul petto di un fiocco di neve bianco.

Intervistata ad aprile, l'attrice aveva già dichiarato di essere pronta ad un cambio di look, seguendo quella che è stata l'evoluzione di Killer Frost, uno dei personaggi più amati della serie, grazie al viaggio interiore che l'ha portata ad accettare questo lato della sua personalità.

Nonostante gli indizi forniti da Grant Gustin di The Flash sul crossover Crisi sulle Terre Infinite, non sappiamo ancora quale sarà il ruolo della supereroina nell'affrontare l'Anti-Monitor, nel frattempo si sta avvicinando la data di uscita della sesta stagione della serie con protagonista Barry Allen, infatti l'attore Hartley Sawyer ha annunciato l'inizio delle riprese di The Flash con un post sul suo account Twitter ufficiale.

Vi piace il nuovo costume di Killer Frost? Fateci sapere il vostro parere con un commento alla notizia!