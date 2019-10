The Flash: online il promo della seconda puntata della sesta stagione

Avevamo già discusso del secondo episodio della serie TV con protagonista Barry Allen, in particolare avevamo scritto del ritorno di un personaggio in The Flash 6. Scopriamo quindi quale sarà la trama della puntata grazie a questo breve promo condiviso da The CW.

Ecco la sinossi ufficiale dell'episodio intitolato "A Flash of Lightning" e che andrà in onda il prossimo 15 ottobre: "Dopo la notizia della sua morte imminente, la volontà di combattere di Barry Allen inizia a vacillare, mentre cerca di cambiare il suo destino. Nel frattempo la carriera da DA di Cecile va contro ciò in cui crede dopo aver incontrato un malvagio meta umano". La regia è stata affidata a Chris Peppe, mentre la sceneggiatura è stata scritta da Sam Chalsen e Jeff Hersh.

Come ricorderete era stato annunciato il ritorno di John Wesley Shipp nei panni di The Flash di Earth-3, insieme alla moglie Michelle Harrison, versione alternativa di Joan Williams. Si sta avvicinando sempre di più l'inizio di Crisi sulle Terre Infinite, l'ambizioso crossover dell'Arrowverse che porterà i supereroi DC contro l'Anti-Monitor.

Se cercate altre indiscrezioni sulla serie vi lasciamo con questa intervista allo showrunner di The Flash, mentre aspettiamo il 15 ottobre per vedere la prossima puntata inedita dello show.