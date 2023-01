The Flash, ormai è sicuro al 100%: Stephen Amell conferma il suo ritorno come Green Arrow

E' arrivata da poche ore la notizia del ritorno di Stephen Amell come Green Arrow, e a dichiararlo è stato il produttore esecutivo Eric Wallace. A confermare definitivamente tale dichiarazione è però lo stesso attore: Stephen Amell.

"Ovvio che torno".

Queste le tre parole che tutti i fan aspettavano sentirsi dire... o leggere. E' attraverso un Tweet (che potrete trovare a fine news) che Stephen Amell ha confermato la sua presenza nel finale di The Flash. Per rincuorare i fan, l'attore ha anche aggiunto una gif che mostra un caloroso abbraccio tra lui (Oliver Queen) e Grant Gustin (Barry Allen). Inutile dire che le reazioni dei fan erano a dir poco positive e su di giri.

D'altronde l'attore ha mantenuto fede alla sua parola e ha esaudito il suo desiderio: tempo fa infatti Stephen Amell dichiarava di voler un cameo per la fine dell'Arrowverse, dato che è ormai chiara e assodata l'intenzione di chiuderlo definitivamente.

L'attore dunque tornerà per la nona e ultima stagione di The Flash, chiudendo definitivamente un cerchio. D'altronde, come affermano le parole di Eric Wallace, "è stato Oliver che originariamente ha lanciato Barry Allen". Sembra dunque più che coerente il ritorno di Stephen Amell.

Cosa gli riserverà il futuro? Per ora sappiamo che Allen vorrebbe essere un villain di Batman, dunque non ci sorprenderebbe che (a breve o non) possa arrivare una notizia del genere.