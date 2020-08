The Flash, parla lo showrunner: 'Un altro crossover con Ezra e Grant? Mi piacerebbe tanto'

Dopo il sorprendente cameo di Ezra Miller in Crisi sulle Terre Infinite, lo showrunner di The Flash Eric Wallace vorrebbe davvero vedere un nuovo crossover tra il Flash di Grant Gustin e quello di Ezra Miller.

È vero, il cameo di Miller nel megacrossover dell'Arrowverse era stato voluto dai vertici Warner Bros., Ma questo non significa che lo showrunner di The Flash non ne fosse del tutto entusiasta.

Eric Wallace, infatti, è un superfan del personaggio, e non vede l'ora di poter ammirare il film diretto da Andy Muschietti: "Sono così elettrizzato per il film di Flash. Sarò letteralmente la prima persona in fila per vederlo. Adoro tutto ciò che riguarda The Flash, tutte le diverse iterazioni di The Flash" ha dichiarato rispondendo a delle domande prima dell'evento virtuale DC FanDome.

"Ovviamente, nel mio cuore è Grant ad avere un posto d'onore, è lui il mio Flash preferito perché, sapete, è il mio show. Ma è stato un così grande onore e un vero privilegio avere Ezra nell'Arrowverse, anche se si è trattato solo di una scena. Lui e Grant sono stati grandiosi insieme, si sono davvero trovati. C'è stato sicuramente un certo spirito di squadra, e un rispetto reciproco l'uno per l'altro come attori e performers, anche perché sono davvero diversi tra loro. Sono davvero diverse come persone. Ma sono entrambi estremamente talentuosi. Quindi sì, non vedo l'ora di vedere il film!" continua.

E poi, la frase che tutti volevamo sentire: "Mi piacerebbe tantissimo vedere Grant apparire in un qualche modo nella loro versione del film. È come se dicessi 'Sai che c'è? Ti do un paio di settimane libere'. Non so se lo faranno, ma io la butto lì. Perché so che Grant sarebbe entusiasta. Credo che si divertirebbe tantissimo" ma anche il contrario sarebbe entusiasmante, Ezra di nuovo in The Flash "Ho anche detto a Ezra che può tornare quando vuole, lo aspettiamo a braccia aperte. Adorerei averlo per una durata maggiore, magari un episodio intero, se solo riuscissero farlo accadere. Ma sincronizzare i calendari è così difficile, le agende sono così fitte. E lui è così impegnato, non c'è solo Flash di mezzo, ma anche altri franchise. Quindi non so se sarebbe possibile" "So però che non è impossibile, perché lo abbiamo provato con Crisi sulle Terre Infinite quando abbiamo visto i due Flash insieme. Magari un giorno, si spera prima piuttosto che poi, vedremo ancora i Flash di Ezra e Grant insieme. Per coloro che stanno leggendo questo articolo, sappiate che sono pronto a fare il possibile per aiutare a farlo diventare realtà!".

Beh, con la conferma dell'espansione del Multiverso, chi può dire che non accadrà di nuovo?