The Flash è in pericolo nel promo della sedicesima puntata della stagione 6

Nonostante il rinvio dei prossimi episodi di The Flash, l'emittente televisiva The CW ha voluto condividere con i fan un promo inedito che ci mostra cosa accadrà nella puntata numero sedici della serie incentrata sul supereroe DC.

Come potete vedere dal video presente in calce alla notizia, è un momento molto difficile per Barry Allen, che dovrà affrontare la sua graduale perdita di poteri e Black Hole, intenzionato ad uccidere Joe. Scopriamo inoltre che l'episodio si intitolerà "So Long and Goodnight" e andrà in onda il prossimo 7 aprile. Ecco la sinossi ufficiale condivisa dal network: "Dopo che Black Hole ingaggia Rag Doll per uccidere Joe, Singh gli consiglia di rivolgersi alla Protezione Testimoni, ma Joe si rifiuta di interrompere l'indagine su Carver. Ralph, impegnato nell'indagine insieme a Cisco, incontra Sue. Iris invece non si fida più di Eva".

La regia della puntata è stata affidata a Alexandra La Roche, mentre la sceneggiatura è opera di Kristen Kim e Thomas Pound. Le difficoltà per il protagonista dello show sono molte, nelle prossime puntate vedremo come riuscirà a sconfiggere i suoi avversari, nel frattempo vi lasciamo con le nostre prime impressioni di The Flash 6, serie attualmente in pausa di produzione a causa dell'emergenza Coronavirus.