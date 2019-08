The Flash: uno dei personaggi della serie ci mostra una location importante

Come avete potuto leggere Danielle Panabaker dirigerà un episodio di The Flash, in particolare la sesta puntata della prossima stagione. Oltre a questo ha deciso di mostrare ai fan del personaggio DC Comics la Hall of Villains del museo dedicato al supereroe interpretato da Grant Gustin.

Sul suo profilo Instagram possiamo vedere la foto che ritrae la vetrina de Il Pensatore, villain sconfitto durante la quarta stagione della serie, che l'attrice commenta con: "Chi, io?". Sono in molti a pensare che questa immagine sia un indizio che Danielle Panabaker ha voluto lasciare ai fan, in particolare sul destino di Caitlin Snow/Killer Frost. Che il suo personaggio stia per intraprendere un percorso che la porterà a diventare un avversario di Barry Allen? A conferma di questo sappiamo che nella sesta stagione sarà presente Ramsey Rosso, ex collega di Caitlin trasformatosi in Bloowdwork.

Non sappiamo ancora quale effetto avrà sul personaggio di Danielle Panabaker vedere il collega affrontare Flash, ma siamo sicuri che sarà un trauma molto difficile da superare. Cosa ne pensate, credete anche voi che Killer Frost diventerà una dei rivali del protagonista?

Recentemente è stato anche mostrato il primo look di Harrison Wells in The Flash, per il resto non rimane che aspettare il prossimo 8 ottobre per vedere la prima puntata della serie.