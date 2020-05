The Flash, quale personaggio siete in base al vostro segno zodiacale?

Come sappiamo, la sesta stagione di The Flash si è purtroppo conclusa in anticipo con il diciannovesimo episodio, "Success Id Assurd", a causa della Pandemia da Coronavirus e del lockdown americano che ha impedito il fine lavorazione degli ultimi episodi, ma questo non impedisce di creare nuovi modi per parlare della serie.

Comic Book Resources si è ad esempio inventato una sorta di giochino astrologico dedicato ai personaggi della serie e ai vostri segni zodiacali, identificando per ognuno dei dodici simboli uno dei protagonisti dello show dell'Arrowerse. Non li abbiamo scelti noi ma il sito americano, dunque se non trovate che il personaggio scelto calzi con la vostra personalità rifatevi a loro. Ambasciator non porta pena.



Eccoli, comunque:



ARIETE - WALLY WEST



TORO - BARRY ALLEN



GEMELLI - NORA WEST-ALLEN



CANCRO - RALPH DIBNY



LEONE - CISCO RAMON



VERGINE - JAY GARRICK



BILANCIA - CAITLIN SNOW



SCORPIONE - EOBARD THAWNE



SAGITTARIO - JOE WEST



CAPRICORNO - JESSE WELLS/QUICK



ACQUARIO - HARRY WELLS



PESCI - IRIS WEST-ALLEN



Vi ci ritrovate? Cos'è che apprezzate di più del vostro personaggio? Ditecelo nei commenti. Per ulteriori approfondimenti, vi lasciamo alla recensione della sesta stagione di The Flash e alle novità sul prossimo villain di The Flash 7.



Al momenti non ci sono informazioni specifiche sull'inizio delle riprese della nuova stagione, così come non sappiamo quando potrà tornare in onda. Immaginiamo lo scopriremo entro la fine dell'estate.