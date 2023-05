The Flash: un personaggio storico è tornato per l'addio nel finale, ecco chi!

Sapevamo che il finale di The Flash sarebbe stato ricco di emozioni e avrebbe suscitato non poca commozione tra il pubblico di fedeli appassionati. Dopo dieci anni e nove stagioni lo show ha detto addio ai suoi fan con un finale in quattro parti che ha raggiunto il suo culmine ieri notte, anche grazie al ritorno di uno dei suoi personaggi storici.

La première della nona stagione di The Flash aveva visto il Team Flash affrontare una delle sue perdite più difficili fino a quel momento, quando è stato rivelato che la persona emersa dal crio-pode (propriamente nota come CRC) non era in realtà Caitlin Snow (Danielle Panabaker), ma qualcun altro, una persona che il team avrebbe poi conosciuto come Khione. Nel corso della stagione, la squadra si è avvicinata a Khione, che si è rivelata non solo un'altra versione di Caitlin e Frost, ma una dea a sé stante con poteri che la collegano a tutti gli esseri viventi.

Il rovescio della medaglia dell'arrivo di Khione, tuttavia, è stato che Caitlin se n'era andata per sempre: non è stato possibile riportarla indietro.

Tuttavia, si è scoperto che non era esattamente così. Dopo che Barry (Grant Gustin) ha sconfitto la Forza di Velocità Negativa convincendo Eddie Thawne (Rick Cosnett) a rimanere l'avatar e a far coesistere i due, per Khione è arrivato il momento di ascendere, lasciandosi alle spalle la sua forma mortale per diventare la dea che è veramente. Questo significa che ha potuto abbandonare il suo corpo e, usando i suoi poteri sulla natura, è stata in grado di riportare in vita Caitlin, facendola per così dire riemergere dalla terra. Khione è scomparsa e al suo posto è tornata Caitlin.

Il ritorno di Caitlin è stato un po' inaspettato, ma ha permesso di chiudere il cerchio, in un certo senso. Barry e Caitlin si erano lasciati in cattivi rapporti alla fine dell'ottava stagione, quando si erano scontrati sui piani per riportare in vita Frost, e questo aveva lasciato Barry con molti dubbi. Ora che lei è tornata, quell'aspetto delle cose è stato completamente risolto e lascia il Team Flash al completo.

Nei giorni scorsi, Grant Gustin ha raccontato dell'anello rubato dal set di The Flash.

Ricordiamo che Carlos Valdes non è potuto tornare nel finale, lasciando la serie orfana del personaggio di Cisco, che è rimasto presumibilmente impegnato nella sua nuova vita alla ARGUS.