The Flash e quel plot twist su Sue Dearborn che non ci aspettavamo

L'arrivo di Sue Dibny in The Flash (nota anche come Sue Dearborn) era stato ampiamente preannunciato, e nell'ultimo episodio andato in onda abbiamo finalmente potuto fare la conoscenza del personaggio. Ma c'è qualcosa di diverso in lei, rispetto ai fumetti...

La cara Sue (Natalie Dreyfuss), che i fan dei fumetti ricorderanno come la compagna di Ralph Dibny (Hartley Sawyer), si è presentata ai nostri in una veste del tutto nuova.

In A Girl Named Sue, Ralph trova la ragazza dopo lunghe ed estenuanti ricerche e il loro primo incontro è... Decisamente esplosivo. Grazie a Sue, Ralph riesce a evitare di rimanere coinvolto in un'esplosione, e i due fanno subito squadra per cercare di raccogliere prove contro il pericoloso ex-fidanzato della ragazza, John Loring, da cui quest'ultima si sta nascondendo.

La loro indagine li porterà davanti a una cassetta di sicurezza con all'interno un prezioso diamante, lo stesso che verrà lestamente rubato da Sue (la quale, tra l'altro, non si farà troppi problemi a rinchiudere Ralph nel caveau), che dopo una lotta con Ultraviolet, se andrà via con il malloppo.

Sue Dearborn è quindi una ladra nella serie dell'Arrowverse, dettaglio che ha certamente stupito i fan e l'interprete stessa del personaggio, ma che sembra essere stato anche ampiamente apprezzao: "Non vogliono che sia semplicemente 'la ragazza di Ralph', ed è una cosa davvero figa" spiega Dreyfuss "C'è ancora tanto di Sue da vedere. È un personaggio davvero stratificato. Quindi episodio dopo episodio scopriremo qualcosa di nuovo: Quai sono le sue ragioni? E quale sarà davvero la relazione tra i due? E credo che la parte più divertente nell'interpretare un personaggio del genere sia nel fatto che l'audience non sa mai davvero quanto potersi fidare, e quanto di reale ci sia [nei comportamenti di Sue]".

Il prossimo episodio della sesta stagione di The Flash, Grodd Friended Me, che vedrà il ritorno del Gorilla Grodd, andrà in onda martedì 25 febbraio su The CW.