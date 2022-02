The Flash, il poster anticipa il ritorno dei nuovi episodi della stagione 8

Dopo aver movimentato la trama con 'Armageddon', composto da cinque episodi distribuiti alla fine del 2021, The Flash è pronta a tornare con nuove puntate previste il mese prossimo, riportando sul piccolo schermo Grant Gustin nei panni di Barry Allen. E per aumentare l'entusiasmo dei fan, The CW ha pubblicato un nuovo poster.

Il manifesto comparso su Twitter mostra Allen con la nuova versione del suo costume, fulmini compresi. Lo slogan associato al poster è 'Life in the Flash Lane'.

Con i nuovi episodi lo show si concentrerà sui ragazzi di West-Allen, Bart (Jordan Fisher) e Nora (Jessica Parker Kennedy) impegnati a scoprire nuovi segreti e cambiamenti nel loro mondo ambientato nel futuro. I fan si chiedono se Grant Gustin tornerà in The Flash 9, nel caso lo show venga riproposto ancora.



"Ho compiuto una full immersione piuttosto intensa e approfondita, necessaria come attore per entrare in qualcosa che è già abbastanza ben oliato. Ho molta esperienza in show con le stagioni, lo faccio da un po' ed è letteralmente ciò su cui si basa la mia carriera. Bisogna solo cercare di capire come inserirsi nella dinamica di cast e troupe [...]" disse Jordan Fisher lo scorso anno.



Nel frattempo è stata pubblicata una trama di The Flash 8, che anticipa alcune storie che verranno raccontate nel proseguo della serie.

The Flash è creata da Greg Berlanti, Andrew Kreisberg e Geoff Johns, spin-off di Arrow, la serie madre dell'Arrowverse.

Lo show con Grant Gustin nei panni di Barry Allen/The Flash è in produzione dal 2014.