The Flash, il poster finale ufficiale con l'ultima corsa di Barry Allen è qui!

Mentre i fan aspettano con estrema curiosità l'uscita di The Flash 9, The CW ha rilasciato il poster ufficiale della stagione finale della serie. Per l'ultima volta, Barry Allen fa ciò che sa fare meglio: correre.

Dopo l'annuncio del ritorno di Stephen Allen in The Flash 9, tutta la fandom è letteralmente impazzita di gioia. Ora arriva un'ulteriore sorpresa, ma dalla nota malinconica e nostalgica, del nuovo poster della stagione finale della saga.

Sullo sfondo di Central City sfreccia per l'ultima volta Barry Allen, in tutta la sua potenza e velocità. "La corsa finale": questo il Titolo, se vogliamo interpretarlo come tale, del poster. Poco sotto, un reminder importante sulla data d'uscita di The Flash 9: sarà l'8 Febbraio, di mercoledì.

Con uno sprint si conclude quindi l'Arrowverse, e si spera anche con un cameo di Stephen Amell. L'attore aveva infatti dichiarato tempo fa di voler concludere la vita di tale universo con un'apparizione importante del suo Green Arrow. Per ora sappiamo che Amell tornerà, e lo confermano i numerosi post Twitter/Instagram dell'attore stesso e del produttore esecutivo della serie Eric Wallace. (Anche se a quanto pare il nostro Green Arrow avrebbe preferito mantenere segreto il suo ritorno, al fine di sorprendere i suoi fan una volta uscita la serie).