The Flash, il primo poster della stagione 7 rivela un atteso ritorno

I fan DC non vedono l'ora di scoprire tutto ciò che accadrà nella prossima stagione di The Flash visto che, come ormai sappiamo bene, la pandemia ha costretto la rete The CW a rinviare gran parte della sua programmazione principale direttamente al prossimo inverno.

Dopo la diffusione di alcuni poster DC che invitavano ad indossare la mascherina, è stato diffuso un poster promozionale della serie dedicata a Berry Allen che rivela non solo che ci sarà un leggero ritardo nella sua messa in onda ma, anche un attesissimo ritorno.

Stiamo parlando di Iris West-Allen (Candice Patton), che è presentata sullo sfondo di fumetti. "In arrivo nel 2021", recita lo slogan. Tutti noi siamo stati molto preoccupati per il destino dell'amore della vita di The Flash. Il finale della sesta stagione ha lasciato infatti tutti col fiato sospeso.

Iris, che era stata intrappolata insieme a Kamilla Hwang (Victoria Park) e David Singh (Patrick Sabongui) nel Mirrorverse improvvisamente è scomparsa in un lampo di luce. A causa della conclusione anticipata della stagione, il finale improvvisato ci ha mostrato un Barry incapace di salvare sua moglie. L'ultima volta che l'abbiamo vista, c'erano addirittura alte probabilità che Iris potesse diventare un altro Mirror Master.

Una volta che Iris tornerà nel mondo reale, ci sarà un sicuramente molta tensione nel suo matrimonio, come rivelato da Eric Wallace. Lo showrunner ha anche discusso di come la fine della sesta stagione prima del previsto abbia costretto gli sceneggiatori a rimodellare la settima stagione, e ciò ha reso tutto molto più imprevedibile di quanto potessero aspettarsi.

Ricordiamo inoltre che Hartley Sawyer non ci sarà in The Flash 7, a causa di alcuni commenti razzisti che hanno determinato il suo licenziamento dalla serie