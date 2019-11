The Flash si prepara all'arrivo della Crisi nelle immagini del settimo episodio

A meno di un mese dall'arrivo dell'evento Crisi sulle terre infinite, i vari show dell'Arrowverse stanno iniziando a prepararsi per fronteggiare al meglio i pericoli che sorgeranno. The Flash non fa eccezione e le nuove immagini diffuse da The Cw sembrano suggerire la presenza di momenti delicati per il protagonista Barry Allen (Grant Gustin).

Le foto in questione vengono direttamente dal settimo episodio, intitolato The Last Temptation of Barry Allen, Part 1 e che rappresenta il penultimo appuntamento prima della puntata che farà parte del mega-crossover. Come potete vedere in calce all'articolo, uno dei momenti più importanti dovrebbe essere l'incontro tra Barry Allen e Ramsey Rosso/Bloodwork (Sendhil Ramamurthy).



Ciò viene ribadito anche dalla sinossi dell'episodio, che ricordiamo essere la prima parte del finale di mid-season: "Mentre Barry Allen è posto di fronte alla sua morte imminente in Crisi, vede le sue convinzioni messe alla prova quando il mostruoso Dr. Ramsey Rosso infetta The Flash con un misterioso siero allucinogeno. Nel frattempo, la reporter Iris West-Allen (Candice Patton) scopre un'immensa cospirazione". Il regista dell'episodio è Chad Lowe; gli sceneggiatori, invece, sono Jonathan Butler e Gabriel Garza.

Crisi sulle Terre Infinitè inizierà l'otto dicembre con il nono episodio di Supergirl e si è mostrato da poco con il primo teaser ufficiale. Sono emersi, inoltre, nuovi dettagli sul cameo di Tom Welling.