The Flash, le prime foto dal set ci mostrano Jordan Fisher nei panni di Impulse

La settima stagione di The Flash introdurrà Bart Allan a.k.a. Impulse che sarà interpretato da Jordan Fisher e oggi, grazie alle prime foto dal set, possiamo dare il nostro primo sguardo al personaggio nel suo costume.

Canada Graphs ha pubblicato sul proprio profilo Instagram le immagini di Jordan Fisher nei panni di Bart Allen/Impulse che potete vedere in calce alla notizia. Lo scatto ritrae Impulse con il costume intero, occhiali e tutto il resto, in quella che sembra una versione piuttosto fumettistica dell'aspetto del personaggio.

Nella versione TV, Bart sarà il figlio, piuttosto che il nipote, di Barry Allen e Iris West-Allen, e apparirà nel 150° episodio dello show che includerà anche le apparizioni di Jay Garrick, Nora West-Allen/XS e Godspeed.



Ecco la descrizione del personaggio fornita da The CW: Il futuro figlio di Barry Allen e Iris West-Allen, è l'adolescente più veloce del pianeta! Ma a causa del suo comportamento impulsivo, i genitori dovranno impegnarsi cercando di insegnargli un po’ di pazienza. Ma è un compito che dovranno portare a termine, affinché la loro famiglia possa lavorare insieme e fermare la più grande minaccia con cui il Team Flash si è mai dovuto confrontare.



L'autore del fumetto si è detto entusiasta dell'arrivo di Bart Allen in The Flash e possiamo scommettere che anche tutti i fan dello show lo sono!