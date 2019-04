The Flash: le prime immagini di Godspeed e la conferma di Danielle Panabaker

Una delle veterane del cast di The Flash, Danielle Panabaker, interprete del personaggio della dottoressa Caitlin Snow, dirige l'episodio che andrà prossimamente in onda, Godspeed. The CW ha pubblicato le prime immagini dell'antagonista di Flash, pronto a debuttare nella serie proprio in questo episodio diretto dalla Panabaker.

Creato da Joshua Williamson e Carmine DiGiandomenico, Godspeed ha le stesse qualità degli altri velocisti ma in aggiunta alle classiche caratteristiche ha anche un forte desiderio di vendetta per la morte del fratello. Inoltre è in grado di rubare la velocità ad un'altra persona, uccidendola.

La voce del personaggio è quella dell'attore B.D. Wong, star del franchise Jurassic Park, nel quale interpreta il dottor Henry Wu.



Nel frattempo erano circolate voci sul possibile abbandono di The Flash da parte di Danielle Panabaker dalla prossima stagione dello show. Voci prontamente smentite dalle dichiarazioni sul personaggio da parte dell'attrice:"Penso che il rapporto sul quale si sia concentrata quest'anno è quello con Killer Frost, quindi è una specie di relazione con sé stessa, non so se c'è del romanticismo per lei in questa stagione. Forse il prossimo anno" ha spiegato l'attrice. Dichiarazioni che fanno seguito a quelle di Sarah Carter come primo villain femminile della serie.

Una conferma indiretta della sua presenza anche nella sesta stagione. Nel frattempo debutta alla regia dello show, con l'episodio Godspeed.

Nelle scorse ore era stato inoltre diffuso il video promozionale di Godspeed, molto apprezzato dai fan della serie.