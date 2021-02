The Flash: Primo poster ufficiale per la settima stagione della serie The CW

Abbiamo visto il trailer di The Flash 7, inoltre nelle scorse ore è stato pubblicato un primo poster ufficiale dedicato alle prossime puntate inedite dello show con protagonisti Grant Gustin, Candice Patton e molti altri.

In calce alla notizia trovate il tweet condiviso sulla celebre piattaforma social da parte dell'account ufficiale di The Flash. Insieme ad un poster dedicato alla settima stagione dell'opera prodotta da The CW è presente questo messaggio: "L'amore sconfiggerà l'oscurità. La settima stagione andrà in onda martedì 2 marzo! Sarà disponibile per lo streaming il giorno dopo in modo gratuito su The CW". Insieme al famoso supereroe, nell'immagine sono presenti i suoi storici alleati, tra cui Cisco Ramon, Iris West e Caitlin Snow. Inoltre nel corso della settima parte farà il suo debutto il personaggio interpretato da Jon Cor, mentre in molti credono che nel cast ritornerà anche Danielle Nicolet.

Come sapete, la prima parte delle prossime puntate inedite sarà incentrata sulle vicende conclusive della sesta stagione, rimandate a causa della pandemia di Coronavirus. Ancora invece non conosciamo la data di uscita in Italia dei nuovi episodi, ma siamo sicuri che presto scopriremo quando saranno disponibili. Per finire, ecco una notizia incentrata sull'allenamento del protagonista di The Flash.