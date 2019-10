The Flash: nel promo della terza puntata assisteremo ad uno scontro contro Bloodwork

È un momento particolare per il supereroe interpretato da Grant Gustin: come potete leggere nella notizia il quarto episodio di The Flash sarà uno speciale di Halloween. Vediamo quindi cosa accadrà nella serie grazie al promo condiviso da The CW.

Il video, che trovate in calce alla notizia, si riferisce al terzo episodio della serie e si intitolerà "Dead Man Running". Ecco la sinossi ufficiale: "Sapendo che la Crisi è a qualche settimana di distanza, Barry addestra un membro del team Flash ad una vita senza di lui, mentre cerca di dare la caccia ad uno spaventoso meta umano, con una sete insaziabile. Nel frattempo Ralph scopre un segreto di famiglia". La sceneggiatura della puntata è stata affidata a Lauren Barnett e Thomas Pound, mentre la regia è opera di Sarah Boyd.

Sembra quindi che gli amici del supereroe DC hanno scoperto che non riuscirà a sopravvivere allo scontro contro l'Anti-Monitor che avverrà durante il crossover Crisi sulle Terre Infinite: nel corso della puntata vedremo come ciascuno di loro affronterà la notizia. Se trovate confusionaria la storia dei diversi universi presenti nei vari show ispirati ai fumetti DC allora sappiate che l'ultimo episodio di The Flash ha spiegato il funzionamento del multiverso, in cui sono presenti versioni alternative dei numerosi supereroi.