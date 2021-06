The Flash: pronti a dire addio a QUEL personaggio? Parla il suo interprete

L'ultimo trailer di The Flash ha anticipato l'addio ad uno dei personaggi più amati dello show e naturalmente, ormai tutti gli spettatori si sono preparati a salutare questo interprete che ci ha accompagnato per varie stagioni.

Stiamo naturalmente parlando di Cisco Ramon, il personaggio interpretato da Carlos Valdes che ha scelto di voltare pagina e iniziare un nuovo capitolo della sua vita con Kamilla lontano da Central City. Proprio il suo interprete, in una lunga intervista a TV Line ha chiarito che questo addio era nell'aria già da diverso tempo e che addirittura pensava di uscire di scena nel corso della quarta stagione di The Flash.

"É accaduto tutto molto velocemente, all'epoca ero in una fase in cui stavo ancora cercando di capire la mia vita. E proprio verso la quarta stagione ho cominciato a discutere della possibilità di salutare il mio personaggio. Il seme è sempre stato lì, ma è diventato realtà solo molto più tardi. Alla fine della stagione 5, poi stagione 6, ho cominciato a sentirmi più a mio agio con l'dea di porre fine a questo capitolo".

Nei giorni scorsi, tra l'altro, anche Tom Cavanagh ha detto addio a The Flash. E sulla sua esperienza di vita a Vancouver, Valdes ha aggiunto: "É molto facile restare intrappolati per sempre in un personaggio. Questa è stata una parte importante della mia vita. Mi mancherà la guida di Tom [Cavanaugh]. Mi mancherà il senso dell'umorismo di Grant [Gustin]. Mi mancherà l'abilità, l'intelligenza e l'operosità di Danielle [Panabaker]... Mi mancherà Jesse [L. il senso della prospettiva di Martin]. Mi mancherà la sincerità e l'intuizione di Candice [Patton]. E Dani [Nicolet] e Kayla [Compton] e Brandon [McKnight]. Potrei parlare per ore di tutti quelli che mi mancherebbero...Mi mancheranno tutti, ma è giunto il momento di voltare pagina".

Cosa ne pensate di questo addio? Fatecelo sapere nei commenti.