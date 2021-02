The Flash, tutto pronto per la stagione 7: la trama del primo episodio

Dopo i ritardi dovuti alla pandemia e alla conseguente interruzione delle riprese, è finalmente ai nastri di partenza la settima stagione di The Flash. Nella giornata di giovedì The CW ha pubblicato la sinossi ufficiale della premiere di stagione, intitolata All's Wells That Ends Wells, che andrà in onda il prossimo 2 marzo.

La sinossi del primo episodio recita: "Quando un esperimento per conservare la velocità di Barry (Grant Gustin) gli si ritorce contro, Nash Wells (Tom Cavanagh) cerca un modo per salvare The Flash e propone un piano pericoloso. Nel frattempo, Iris (Candice Patton) fa una scoperta sorprendente all'interno del Mirrorverse e Cecile (Danielle Nicolet) affronta Rosa Dillon (la guest star Ashley Rickards)."

Scritto da Sam Chalsen e Lauren Certo, All's Wells That Ends Wells è diretto da Alexandra La Roche.

Tra marzo e aprile dello scorso anno, la pandemia ha avuto un forte impatto su The Flash, costringendo la produzione a terminare la stagione 6 prima del previsto. Secondo lo showrunner Eric Wallace, però, col senno di poi quella difficoltà si è rivelata a suo modo una benedizione. "Ogni stagione, come un buon film, è suddivisa in un primo, un secondo e un terzo atto. La fine di questa stagione, a causa dell'interruzione, coincide con la fine del secondo atto, un punto perfetto per fermarsi perché c'è un importante cliffhanger e l'eroe al suo punto più basso [...] Quindi, in realtà è stato molto fortunato per noi, anche se è stato molto triste fermare la produzione e non essere in grado di arrivare a quello che è essenzialmente il terzo atto del nostro film."

