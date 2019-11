The Flash: nella prossima puntata verrà svelato il destino di un personaggio

Come abbiamo potuto vedere nel promo della quinta puntata di The Flash 6, Barry Allen ha affidato la difesa della Terra a Cisco, ma gli appassionati della serie TV saranno sorpresi per il destino toccato ad un personaggio. Attenzione nella notizia saranno presenti spoiler.

Protagonista indiscusso dell'episodio sarà l'eroe interpretato da Carlos Valdes, il quale riceve un'inattesa quanto tragica visita da un suo conoscente: stiamo parlando di Breacher, mitico personaggio con il volto di Danny Trejo. L'agente gli rivela così che Gypsy è morta, sconfitta da Echo, un hacker a cui dava la caccia da diverso tempo.

Cisco si mette subito alla ricerca del colpevole, scoprendo che il killer ha le sue stesse sembianze. È così infatti che è riuscito a sconfiggere il personaggio di Jessica Camacho, stupita di rivedere il volto del suo amato. La sfida tra Cisco e il suo doppione si svolge in un magazzino abbandonato, dove l'amico di Barry Allen riesce ad avere la meglio, e ad assicurarlo alla giustizia.

I fan sono comunque rimasti stupiti del modo in cui è uscita di scena Gypsy, vista per l'ultima volta durante la quarta stagione. Si sa comunque che nel mondo dei fumetti difficilmente le morti sono definitive, quindi non è ancora detta l'ultima parola per Gypsy. Nel frattempo la sfida contro l'Anti-Monitor si fa sempre più vicina, come potete leggere nella sinossi ufficiale del sesto episodio di The Flash 6.