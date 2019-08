The Flash: sono state pubblicate le prime immagini della sesta stagione

L’otto ottobre è il giorno della premiere della sesta stagione di The Flash e con l’avvicinarsi della data sono state pubblicate le prime immagini ufficiali, che ci danno qualche indizio su cosa aspettarci.

Già sappiamo che i nuovi episodi avranno due villan principali, come confermato dallo showrunner Eric Wallace, ma sembra che ci saranno ulteriori novità per Barry e Iris. Le nuove foto, in esclusiva su TV Line, sembrano suggerire che passerà poco tempo prima che la coppia scopra che la Crisi è dietro l’angolo e che Barry svanirà. “Scopriranno abbastanza presto gli effetti provocati dal cambio di data” ha confermato Wallace, che ha aggiunto: “tutto ciò sconvolgerà il loro mondo”.

Le prime immagini, che potete vedere seguendo il link della fonte in calce all’articolo, mostrano Barry e Iris nella Time Vault che sembrano osservare le date aggiornate dei quotidiani; Cisco e Caitlin con un’aria preoccupata e poi una foto di gruppo dai toni più distesi.



La sesta stagione di The Flash sarà divisa in due parti. La prima porterà all’evento crossover Crisis on Infinite Earths, che inizierà l’otto dicembre. La seconda parte, invece, affronterà le conseguenze di quanto avvenuto nel corso della Crisi, che dalle premesse fatte dagli autori, saranno “davvero intense”. Il consiglio di Wallace è di riguardare Elseworlds per prepararsi al meglio, perché ci sono diversi elementi che torneranno.

Nel frattempo, il protagonista Grant Gustin ha deciso di prendere una pausa dai social, quindi per un po’ i suoi canali non saranno più fonte di anticipazioni.