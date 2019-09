The Flash: pubblicato il poster della sesta stagione

Il newtork televisivo The CW ha reso pubblico il primo poster ufficiale della sesta stagione di The Flash, la serie TV con protagonista l'attore Grant Gustin che debutterà il prossimo 8 ottobre. Scopiamo insieme tutti i dettagli dell'immagine.

Durante gli ultimi giorni gli appassionati della serie TV basata sul celebre personaggio dei fumetti DC potranno ritenersi soddisfatti per il grande quantitativo di materiale reso pubblico sulla nuova stagione. Dopo, infatti, la foto di Danielle Panabaker che mostrava la regista durante i lavori del sesto episodio e gli shoot con Grant Gustin e Hartley Sawyer all'interno di un'auto vintage, e adesso il momento del poster ufficiale.

Analizzandolo nel dettaglio - come al solito potete trovarlo in calce all'articolo - possiamo subito notare la forte presenza della tinta rossa che richiama naturalmente il colore del costume di Barry Allen. All'interno dell'immagine troviamo il volto incappucciato di Barry troneggiare su tutti gli altri. Poco più in basso compare il volto di Iris, mentre ancora più giù sono posizionati quelli di Cisco e Killer Frost. Più in alto, invece, è posizionato Elongated Man. All'interno del poster, infine, posizionata in fondo, possiamo leggere la didascalia 'Speed. Force.' e la data di debutto della stagione, ovvero 8 ottobre.

Cosa ne pensate di questo Poster? Fatecelo sapere sotto nei commenti. Vi ricordiamo, inoltre, che la sesta stagione di The Flash sarà molto importante perché collegata all'evento crossover Crisis on Infinite Earths.