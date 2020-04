The Flash: ecco qual è la scena migliore della serie secondo Grant Gustin

Mentre ci avviciniamo al finale anticipato della sesta stagione di The Flash, che lo showrunner Eric Wallace ha promesso essere spettacolare , il protagonista Grant Gustin ha rivelato qual è il suo momento preferito nello show targato The CW.

Durante una puntata recente del podcast Inside of You with Michael Rosenbaum, l'attore ha parlato dei ricordi che conserva con più affetto, uno riguardante il dietro le quinte e l'altro riguardo una delle scene andate in onda nella prima stagione.

"La prima cosa che mi viene in mente sono i momenti con Tom Cavanagh: non riuscivamo a smettere di ridere. Attimi che diventavano sempre più stupidi, ma anche sempre più divertenti e che ricordavamo per settimane", ha raccontato Gustin. Alcune di queste scenette comiche, inoltre, rallegravano tutta la troupe e spesso ricevevano dei complimenti per questo.

Passando invece a quella che ritiene essere la scena migliore di The Flash, l'attore ha dichiarato: "un momento specifico che non dimenticherò mai è il finale della prima stagione. Fino a ora, è probabilmente la scena migliore che ho girato nello show, in cui Barry torna indietro (almeno pensa) per salvare sua madre da Reverse-Flash. Poi si ferma, perché si rende conto che deve lasciarlo accadere". Gustin ha rivelato che, dopo avere recitato in una sequenza così emotiva, si è ritrovato a piangere sotto la doccia, come se la sua vera madre fosse morta davanti ai suoi occhi. Condividete la scelta?



Sempre nello stesso podcast, Grant Gustin ha parlato del dopo Flash, raccontando anche di come gli impegni con la serie gli abbiamo fatto perdere altre occasioni.